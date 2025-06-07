Атака РФ: ПВО уничтожила большинство из выпущенных дронов и ракет
В ночь на 7 июня армия РФ атаковала Украину 215 средствами воздушного нападения
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.
Отмечается, что Россия запустила 206 ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов разных типов. А также:
- 2 баллистические ракеты Искандер-М/KN-23;
- 6 управляемых авиационных ракет Х-59/69
- 1 крылатую ракету Искандер-К.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 09:00 противовоздушной обороной обезврежено 174 средства воздушного нападения противника:
- 87 враждебных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) сбиты огневыми средствами,
- 80 — локационно утраченные/подавленные РЭБ;
- 6 управляемых ракет Х-59/69;
- 1 крылатую ракету Искандер-К.
Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 10 локациях, падение сбитых (обломки) в 7 локациях.
Напомним, недавно Силы обороны уничтожили российский ЗРК "Бук-М3" стоимостью $45 млн.
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