Нічний обстріл Херсона: загинуло подружжя

ілюстративне фото: з відкритих джерел

У ніч на 7 червня російські окупанти обстріляли Корабельний район Херсона

Про це повідомив голова Херсонської ОДА Олександр Прокудін, передає RegioNews.

За його словами, під удар потрапили житлові будинки — пошкоджено дві багатоповерхівки.

На жаль, внаслідок ворожого обстрілу загинуло подружжя: 56-річний чоловік та 54-річна жінка.

На місці працюють рятувальні служби.

За даними ОВА, минулої доби під ворожим дроновим терором, артилерійськими обстрілами та авіаударами перебували 29 населених пунктів Херсонщини.

Нагадаємо, днями у Дніпровському районі Херсона автомобіль наїхав на міну. Внаслідок вибуху постраждала жінка, яка перебувала в салоні транспортного засобу