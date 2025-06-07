Нічний обстріл Херсона: загинуло подружжя
У ніч на 7 червня російські окупанти обстріляли Корабельний район Херсона
Про це повідомив голова Херсонської ОДА Олександр Прокудін, передає RegioNews.
За його словами, під удар потрапили житлові будинки — пошкоджено дві багатоповерхівки.
На жаль, внаслідок ворожого обстрілу загинуло подружжя: 56-річний чоловік та 54-річна жінка.
На місці працюють рятувальні служби.
За даними ОВА, минулої доби під ворожим дроновим терором, артилерійськими обстрілами та авіаударами перебували 29 населених пунктів Херсонщини.
Нагадаємо, днями у Дніпровському районі Херсона автомобіль наїхав на міну. Внаслідок вибуху постраждала жінка, яка перебувала в салоні транспортного засобу
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