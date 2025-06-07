Комбінована атака на Дніпропетровщину: є поранені та руйнування
У ніч на 7 червня Дніпропетровська область зазнала потужної комбінованої атаки з боку російських військ. Сили протиповітряної оборони збили 6 ракет і 27 ударних дронів
Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.
За його словами, у Дніпрі поранені дві жінки — 45 та 88 років. Одну госпіталізували, інша перебуває на амбулаторному лікуванні.
Пошкоджені інфраструктура, навчальний заклад, підприємство, десятки гаражів.
Спалахнула пожежа, згоріла автівка, ще три машини — понівечено. У багатоповерхівках вибиті вікна.
У Павлограді пошкоджені підприємство та житлові будинки. Вогонь знищив 9 авто, рятувальники працюють на місці. Люди не постраждали.
Вранці ворог відновив обстріли Нікопольщини, атакував FPV-дронами та важкою артилерією.
У Нікополі постраждала дев’ятиповерхівка. Попередньо — без жертв.
Нагадаємо, в ніч на 7 червня ворог завдав масованих ударів безпілотниками, авіабомбами та ракетами по Харкову та передмістю, спричинивши руйнації та пожежі. Загинуло троє осіб, ще понад 20 людей постраждали.