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07 червня 2025, 10:16

Комбінована атака на Дніпропетровщину: є поранені та руйнування

07 червня 2025, 10:16
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фото: Дніпропетровська ОВА
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У ніч на 7 червня Дніпропетровська область зазнала потужної комбінованої атаки з боку російських військ. Сили протиповітряної оборони збили 6 ракет і 27 ударних дронів

Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

За його словами, у Дніпрі поранені дві жінки — 45 та 88 років. Одну госпіталізували, інша перебуває на амбулаторному лікуванні.

Пошкоджені інфраструктура, навчальний заклад, підприємство, десятки гаражів.

Спалахнула пожежа, згоріла автівка, ще три машини — понівечено. У багатоповерхівках вибиті вікна.

У Павлограді пошкоджені підприємство та житлові будинки. Вогонь знищив 9 авто, рятувальники працюють на місці. Люди не постраждали.

Вранці ворог відновив обстріли Нікопольщини, атакував FPV-дронами та важкою артилерією.

У Нікополі постраждала дев’ятиповерхівка. Попередньо — без жертв.

Нагадаємо, в ніч на 7 червня ворог завдав масованих ударів безпілотниками, авіабомбами та ракетами по Харкову та передмістю, спричинивши руйнації та пожежі. Загинуло троє осіб, ще понад 20 людей постраждали.

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Дніпропетровська область атака ракета дрони війна авто гараж багатоквартирний будинок
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