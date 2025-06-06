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06 червня 2025, 15:17

ДБР повідомило про підозру трьом ексміністрам оборони через яких Україна втратила важливе озброєння

06 червня 2025, 15:17
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фото: rbc.ua
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Державне бюро розслідувань повідомило про підозру трьом міністрам оборони часів Віктора Януковича через дії яких Україна втратила сотні одиниць критичного важливого озброєння

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

"У період з березня 2010 року по лютий 2014 року, нехтуючи вимогами Конституції та законів України, а також усвідомлюючи системні загрози з боку російської федерації, зазначені посадовці замість виконання завдань зі зміцнення оборонного потенціалу країни, вживали заходів щодо відчуження військової техніки та озброєння Збройних Сил України", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що своїми діями вони сприяли послабленню обороноздатності держави та фактично надали допомогу іноземній державі у проведенні підривної діяльності проти України.

За даними відомства, за розпорядженнями вказаних посадовців було безпідставно продано:

• сотні одиниць танків, бронетехніки та артилерійських систем;

• десятки одиниць зенітно-ракетних комплексів;

• сотні одиниць гусеничної та колісної техніки;

• десятки бойових літаків та вертольотів;

• тисячі ракет;

• мільйон одиниць стрілецької зброї та боєприпасів різних калібрів.

Трьом колишнім міністрам оборони України часів Віктора Януковича повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України).

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань розслідує понад 2,6 тис. справ про зраду та колабораціонізм.

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