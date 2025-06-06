14:15  06 июня
На Сумщине сбитый ударный БпЛА упал в реку
12:28  06 июня
Трагедия на Ровенщине: в реке утонул 14-летний парень
10:50  06 июня
В сети появились кадры утреннего удара по Луцку
UA | RU
UA | RU
06 июня 2025, 15:17

ГБР сообщило о подозрении трем эксминистрам обороны из-за которых Украина потеряла важное вооружение

06 июня 2025, 15:17
Читайте також українською мовою
фото: rbc.ua
Читайте також
українською мовою

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении трем министрам обороны времен Виктора Януковича из-за действий которых Украина потеряла сотни единиц критического важного вооружения

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

"В период с марта 2010 года по февраль 2014 года, пренебрегая требованиями Конституции и законов Украины, а также осознавая системные угрозы со стороны российской федерации, указанные должностные лица вместо выполнения задач по укреплению оборонного потенциала страны предпринимали меры по отчуждению военной техники и вооружения Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что своими действиями они способствовали ослаблению обороноспособности государства и оказали помощь иностранному государству в проведении подрывной деятельности против Украины.

По данным ведомства, по распоряжениям указанных должностных лиц было безосновательно продано:

• сотни единиц танков, бронетехники и артиллерийских систем;

• десятки единиц зенитно-ракетных комплексов;

• сотни единиц гусеничной и колесной техники;

• десятки боевых самолетов и вертолетов;

• тысячи ракет;

• миллион единиц стрелкового оружия и боеприпасов разных калибров.

Трем бывшим министрам обороны Украины времен Виктора Януковича доложено о подозрении в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины).

Напомним, Государственное бюро расследований расследует более 2,6 тыс. дел об измене и коллаборационизме.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
ГБР Минобороны вооружение расследование
В Киеве командир воинской части заплатил 2000 долларов главе ВВК, чтобы не ехать на фронт
04 июня 2025, 12:23
Избили и затащили в авто: на Ровенщине работники ТЦК получили подозрение от ГБР
03 июня 2025, 14:17
В Киеве ГБР задержало бывшего заместителя председателя Высшего Хозяйственного суда
30 мая 2025, 20:32
Все новости »
04 июня 2025
Легендарная "Ворскла" на грани исчезновения. Что ждет клуб после вылета из УПЛ, и при чем здесь Жеваго
Конец сезона-2024/25 в отечественном футболе ознаменовался интересным событием. Из первой лиги ПФЛ в Премьер-лигу поднялся СК "Полтава", а в обратном направлении из УПЛ в низший дивизион отправилась д...
02 июня 2025
Судный день российской стратегической авиации. Что это изменит в войне и мире
Возможно, в будущем в учебниках истории будет записано, что СБУ операцией "Паутина" сделала невозможным Третью мировую войну
30 мая 2025
"Злой полицейский" Трамп. Остановят ли войну очередные угрозы Белого дома Кремлю
Президент США продолжает ожидать адекватности от президента России. Дождется ли?
27 мая 2025
Майские атаки Путина. Зачем они кремлевскому диктатору и чего ждать Украине дальше
Владимир Путин более показательно продемонстрировал, хочет ли он перемирия. Слово за Трампом. Или Конгрессом
В Одесской области будут судить руководителя больницы, который требовал 3000 долларов за диагноз
06 июня 2025, 15:50
На Прикарпатье бывший начальник ГСЧС организовал незаконную вырубку леса более чем на 7 млн грн
06 июня 2025, 15:39
У бывшего председателя райсовета в Ровенской области обнаружили почти 6 млн грн необоснованных активов
06 июня 2025, 15:29
Правоохранитель из Кировоградщины организовал незаконную переправку лиц за границу под видом медицинской помощи
06 июня 2025, 15:04
Под завалами еще могут быть люди: в Черниговской области продолжается спасательная операция после атаки россиян
06 июня 2025, 14:55
Погибшие и пострадавшие: россияне атаковали Херсонщину беспилотниками
06 июня 2025, 14:44
Под завалами 9-этажки в Луцке могут находиться люди
06 июня 2025, 14:36
На Сумщине сбитый ударный БпЛА упал в реку
06 июня 2025, 14:15
Ссора Трампа и Маска. Нам нужно радоваться или переживать?
06 июня 2025, 13:55
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Легендарная "Ворскла" на грани исчезновения. Что ждет клуб после вылета из УПЛ, и при чем здесь Жеваго
Судный день российской стратегической авиации. Что это изменит в войне и мире
Все публикации »
Максим Жорин
Вадим Денисенко
Владимир Фесенко
Все блоги »