ГБР сообщило о подозрении трем эксминистрам обороны из-за которых Украина потеряла важное вооружение
Государственное бюро расследований сообщило о подозрении трем министрам обороны времен Виктора Януковича из-за действий которых Украина потеряла сотни единиц критического важного вооружения
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.
"В период с марта 2010 года по февраль 2014 года, пренебрегая требованиями Конституции и законов Украины, а также осознавая системные угрозы со стороны российской федерации, указанные должностные лица вместо выполнения задач по укреплению оборонного потенциала страны предпринимали меры по отчуждению военной техники и вооружения Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.
Отмечается, что своими действиями они способствовали ослаблению обороноспособности государства и оказали помощь иностранному государству в проведении подрывной деятельности против Украины.
По данным ведомства, по распоряжениям указанных должностных лиц было безосновательно продано:
• сотни единиц танков, бронетехники и артиллерийских систем;
• десятки единиц зенитно-ракетных комплексов;
• сотни единиц гусеничной и колесной техники;
• десятки боевых самолетов и вертолетов;
• тысячи ракет;
• миллион единиц стрелкового оружия и боеприпасов разных калибров.
Трем бывшим министрам обороны Украины времен Виктора Януковича доложено о подозрении в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины).
Напомним, Государственное бюро расследований расследует более 2,6 тыс. дел об измене и коллаборационизме.