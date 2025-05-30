У Києві ДБР затримало колишнього заступника голови Вищого Господарського суду
Державне бюро розслідувань затримало колишнього заступника голови Вищого Господарського суду Артура Ємельянова одразу після виходу з-під варти
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на РБК-Україна.
Печерський районний суд Києва ухвалив рішення про зміну йому запобіжного заходу з тримання під вартою на особисте зобовʼязання.
Відповідне рішення було ухвалено у п’ятницю, 30 травня.
Однак співробітники ДБР затримали Ємельянова в рамках іншого кримінального провадження за фактом посягання на економічну безпеку України в інтересах ворога.
Нагадаємо, ВАКС засудив на 4 роки позбавлення волі заступника голови Федерації профспілок, який намагався дати 150 000 доларів хабаря колегії суддів.
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