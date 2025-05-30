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30 травня 2025, 20:32

У Києві ДБР затримало колишнього заступника голови Вищого Господарського суду

30 травня 2025, 20:32
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фото: ілюстративне
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Державне бюро розслідувань затримало колишнього заступника голови Вищого Господарського суду Артура Ємельянова одразу після виходу з-під варти

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на РБК-Україна.

Печерський районний суд Києва ухвалив рішення про зміну йому запобіжного заходу з тримання під вартою на особисте зобовʼязання.

Відповідне рішення було ухвалено у п’ятницю, 30 травня.

Однак співробітники ДБР затримали Ємельянова в рамках іншого кримінального провадження за фактом посягання на економічну безпеку України в інтересах ворога.

Нагадаємо, ВАКС засудив на 4 роки позбавлення волі заступника голови Федерації профспілок, який намагався дати 150 000 доларів хабаря колегії суддів.

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