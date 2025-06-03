Побили й затягнули в авто: на Рівненщині працівники ТЦК отримали підозру від ДБР

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Працівники Державного бюро розслідувань оголосили про підозру офіцеру та двом військовослужбовцям Дубенського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Їх звинувачують у перевищенні службових повноважень під час примусової мобілізації чоловіка

Про це повідомила пресслужба ДБР, передає RegioNews.

Зазначається, що інцидент стався 21 лютого у селі Іваннє на Рівненщині.

Під час вуличного патрулювання працівники ТЦК помітили чоловіка на велосипеді. Замість законної перевірки документів, вони застосували сльозогінний газ і насильно заштовхали чоловіка до службового автомобіля.

Потерпілий намагався привернути увагу, здійснивши постріл у повітря з сигнального пістолета. У відповідь двоє військовослужбовців жорстоко побили його, коли той вже лежав на землі. У результаті чоловік отримав тілесні ушкодження.

Після побиття, під тиском, він назвав свої анкетні дані та був насильно доставлений до ТЦК.

Ще у 2019 році його визнали непридатним до військової служби в мирний час. Військово-лікарська комісія ці дані до уваги не взяла, тож наразі чоловік мобілізований до однієї з військових частин Рівненської області.

ДБР розслідує факт перевищення повноважень і насильницької мобілізації. Правову кваліфікацію дій фігурантів вже визначено, триває досудове слідство.





Нагадаємо, у Рівненській області триває розслідування інциденту за участі співробітників ТЦК, внаслідок якого постраждав житель села Клесів. У чоловіка – ушкодження плеча та перелом лівої ноги.