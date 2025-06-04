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04 червня 2025, 11:48

ДБР розслідує понад 2,6 тис. справ про зраду та колабораціонізм

04 червня 2025, 11:48
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фото: freepik.com
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З початку повномасштабного вторгнення Державне бюро розслідувань (ДБР) веде безпрецедентну боротьбу з внутрішніми загрозами національній безпеці

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

Станом на червень 2025 року відомство розслідувало 2 тисячі 634 кримінальні провадження щодо злочинів проти основ національної безпеки України, зокрема:

• 1 тис. 836 проваджень — за фактами державної зради (ст. 111 КК України),

• 623 провадження — за колабораційну діяльність (ст. 111-1 КК України),

• 46 проваджень — щодо пособництва державі-агресору (ст. 111-2 КК України).

• 38 проваджень – щодо перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань (ст. 114-1 КК України)

• 33 провадження – за фактом фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України (ст. 110-2 КК України).

У межах цих проваджень 1,4 тис. осіб отримали повідомлення про підозру, 515 особи оголошені в розшук.

Нагадаємо, в Києві ДБР затримало колишнього заступника голови Вищого Господарського суду.

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