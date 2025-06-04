У Києві командир військової частини заплатив 2000 доларів голові ВЛК, щоб не їхати на фронт

фото: ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань при сприянні Державної прикордонної служби України викрили полковника на наданні хабаря голові військово-лікарської комісії одного з медичних закладів Державної прикордонної служби України

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

За даними слідства, командир однієї з військових частин, через посередника — медсестру цієї частини — передав 2000 доларів США голові ВЛК за проходження комісії без його участі. За ці гроші він просив "знайти" у нього захворювання, яке б не дозволила перевести його до району ведення бойових дій, але не призвела до звільнення з військової служби.

Факт передачі грошей та медичних документів зафіксували слідчі ДБР.

Офіцеру повідомлено про підозру у передачу неправомірної вигоди службовій особі, щоб вона, використовуючи своє службове становище, зробила щось у його інтересах (ч. 3 ст. 369 КК України).

Медичній сестрі також повідомлено про підозру у пособництві в наданні неправомірної вигоди (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 369 КК України).

Обом загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у травні поточного року травні прикордонникам намагалися 62 рази дати хабарі на понад 1,2 млн гривень.