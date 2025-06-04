У Києві командир військової частини заплатив 2000 доларів голові ВЛК, щоб не їхати на фронт
Працівники Державного бюро розслідувань при сприянні Державної прикордонної служби України викрили полковника на наданні хабаря голові військово-лікарської комісії одного з медичних закладів Державної прикордонної служби України
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.
За даними слідства, командир однієї з військових частин, через посередника — медсестру цієї частини — передав 2000 доларів США голові ВЛК за проходження комісії без його участі. За ці гроші він просив "знайти" у нього захворювання, яке б не дозволила перевести його до району ведення бойових дій, але не призвела до звільнення з військової служби.
Факт передачі грошей та медичних документів зафіксували слідчі ДБР.
Офіцеру повідомлено про підозру у передачу неправомірної вигоди службовій особі, щоб вона, використовуючи своє службове становище, зробила щось у його інтересах (ч. 3 ст. 369 КК України).
Медичній сестрі також повідомлено про підозру у пособництві в наданні неправомірної вигоди (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 369 КК України).
Обом загрожує до 8 років позбавлення волі.
Нагадаємо, у травні поточного року травні прикордонникам намагалися 62 рази дати хабарі на понад 1,2 млн гривень.