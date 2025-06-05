Сьогодні закінчується термін проходження ВЛК: що чекає на військовозобов'язаних, які не пройшли медкомісію вчасно

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До 5 червня 2025 року всі військовозобов'язані, які раніше мали статус обмежено придатних, повинні були пройти військово-лікарську комісію. Тим, хто вчасно не оновить медичні дані, загрожує штраф

Про це повідомляє RegioNews.

Йдеться про військовозобов'язаних громадян віком 25-60 років, які до 4 травня 2024 року були визнані обмежено придатними до служби. Саме їм необхідно пройти ВЛК, щоб отримати нове рішення – про придатність або непридатність до військової служби.

Військовослужбовці ТЦК закликають поквапитись пройти вчасно медичний огляд, адже невиконання такого зобов'язання може мати правові наслідки.

Так, якщо військовозобов'язаний до 5 червня не встиг пройти військово-лікарську комісію, керівники територіальних центрів комплектування будуть мати право згідно з адміністративним кодексом накладати відповідний штраф від 17 тис. до 25 тис. грн на такого військовозобов'язаного.

Щоб пройти комісію й отримати нове рішення, необхідно отримати направлення на ВЛК – через застосунок Резерв+ або особисто у ТЦК та СП, з'явитися до медичного закладу та пройти ВЛК.

Нагадаємо, в Україні більше не продовжуватимуть терміни проходження ВЛК для обмежено придатних.

Раніше у Міноборони попередили обмежено придатних - коли їм потрібно пройти повторну ВЛК.