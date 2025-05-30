В Україні більше не продовжуватимуть терміни проходження ВЛК для обмежено придатних
До 5 червня всі обмежено придатні мають повторно пройти військово-лікарську комісію
Як передає RegioNews, про це в телеграмі повідомив народний депутат Олександр Федієнко.
За його словами, продовження терміну ВЛК для обмежено придатних не передбачається.
Тих, хто не встигне пройти ВЛК до 5 червня – оголосять у розшук та оштрафують на 17 000 грн.
Раніше народний депутат Федір Веніславський заявив, що 99% обмежено придатних після повторної ВЛК визнають придатними до військової служби.
Нардеп заявив, що українській армії не вистачає понад 400 мільярдівВсі новини »
20 травня 2025, 15:42Змусять прийти до ТЦК та випишуть штраф: у Міноборони попередили обмежено придатних - коли їм потрібно пройти повторну ВЛК
17 травня 2025, 12:50У Резерв+ з’явилися нові відстрочки для сімей військових, які мають дитину до 18 років
16 травня 2025, 10:25
30 травня 2025
"Злий поліцейський" Трамп. Чи зупинять війну чергові погрози Білого дому Кремлю
Президент США продовжує чекати від президента Росії адекватності. Чи дочекається?
27 травня 2025
Травневі атаки Путіна. Навіщо вони кремлівському диктатору і чого чекати Україні далі
Володимир Путін більш ніж показово продемонстрував, чи хоче він перемир’я. Слово за Трампом. Чи Конгресом
23 травня 2025
Політика, Росія, мафія. Хто і що стоїть за вбивством Андрія Портнова
Історія одного із найодіозніших українських персонажів закінчилася несподівано, але водночас і очікувано
22 травня 2025
Удар по полігону в Шостці та демарш комбата "Магури". Що сталося і як до цього ставитися
На війні, на жаль, не обійтись без втрат, але чи усі вони є необхідними?
У Львові презентували оновлений проєкт Меморіального комплексу для військових поховань
30 травня 2025, 17:52Відрізали голову і руки: у Києві засудили чоловіків, які викрали і вбили батька боржника
30 травня 2025, 17:45У Костянтинівці Донецької області росіяни знищили останній АЗК ОККО
30 травня 2025, 17:19"Подзвонили з банку": пенсіонер з Житомирщини перерахував аферистам понад 40 тисяч
30 травня 2025, 16:52Прикордонники Львівщини отримали дрони та обладнання на понад мільйон гривень
30 травня 2025, 16:48На Донеччині військові продали понад 1000 л пального, призначеного для виконання бойових завдань
30 травня 2025, 16:31Смертельна ДТП на Житомирщині: водію загрожує ув'язнення
30 травня 2025, 16:05На Полтавщині внаслідок вибуху гранати в авто загинув військовослужбовець
30 травня 2025, 15:59На Хмельниччині судитимуть працівника митниці, який організував вивезення військовозобов’язаних чоловіків за кордон
30 травня 2025, 15:50
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
"Злий поліцейський" Трамп. Чи зупинять війну чергові погрози Білого дому Кремлю
Травневі атаки Путіна. Навіщо вони кремлівському диктатору і чого чекати Україні далі
Всі блоги »