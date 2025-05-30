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30 травня 2025, 16:59

В Україні більше не продовжуватимуть терміни проходження ВЛК для обмежено придатних

30 травня 2025, 16:59
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фото: ілюстративне
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До 5 червня всі обмежено придатні мають повторно пройти військово-лікарську комісію

Як передає RegioNews, про це в телеграмі повідомив народний депутат Олександр Федієнко.

За його словами, продовження терміну ВЛК для обмежено придатних не передбачається.

Тих, хто не встигне пройти ВЛК до 5 червня – оголосять у розшук та оштрафують на 17 000 грн.

Раніше народний депутат Федір Веніславський заявив, що 99% обмежено придатних після повторної ВЛК визнають придатними до військової служби.

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