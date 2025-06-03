Полтавська ОВА доручила поліції доставити сотні ухилянтів до ТЦК

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Про це йдеться у відповідному розпорядженні, передає RegioNews.

Згідно з документом, йдеться про 600 осіб, з яких 500 — у Кременчуцькому районі, ще 100 — у місті Полтава. Вони підлягають доставленню до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) для уточнення облікових даних або проходження мобілізаційних процедур.

В ОВА підкреслюють, що такий захід є частиною посилення контролю за військовим обліком у регіоні в умовах воєнного стану.

У поліції наголошують, що ухилення від мобілізаційних заходів може тягнути за собою адміністративну або кримінальну відповідальність.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про посилення мобілізації на Полтавщині. Зокерма в регіоні буде створено мобільні блокпости, де чергуватиме СБУ, ТЦК і поліція.

У Черкаській області начальник ТЦК може сісти на 12 років за зрив мобілізації.