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03 червня 2025, 19:11

Полтавська ОВА доручила поліції доставити сотні ухилянтів до ТЦК

03 червня 2025, 19:11
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ілюстративне фото: УНІАН
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На Полтавщині поліція отримала доручення доставити до ТЦК 600 порушників військового обліку

Про це йдеться у відповідному розпорядженні, передає RegioNews.

Згідно з документом, йдеться про 600 осіб, з яких 500 — у Кременчуцькому районі, ще 100 — у місті Полтава. Вони підлягають доставленню до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) для уточнення облікових даних або проходження мобілізаційних процедур.

В ОВА підкреслюють, що такий захід є частиною посилення контролю за військовим обліком у регіоні в умовах воєнного стану.

У поліції наголошують, що ухилення від мобілізаційних заходів може тягнути за собою адміністративну або кримінальну відповідальність.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про посилення мобілізації на Полтавщині. Зокерма в регіоні буде створено мобільні блокпости, де чергуватиме СБУ, ТЦК і поліція.

У Черкаській області начальник ТЦК може сісти на 12 років за зрив мобілізації.

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