Полковник ДПСУ організував корупційну схему проходження ВЛК
Співробітники внутрішньої безпеки ДПСУ викрили полковника, який із залученням медсестри організував підкуп Голови гарнізонної ВЛК
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.
Офіцер разом із працівницею медичної служби підкупив Голову гарнізонної ВЛК, аби той посприяв в оформленні медичної довідки із необхідним рішенням комісії без фактичного проходження самою особою ВЛК.
За вказані "послуги" полковник ДПСУ через вищевказану працівницю передав Голові ВЛК 2000 доларів США.
Наразі офіцеру та працівниці медичної служби повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України.
Нагадаємо, у травні прикордонникам намагалися 62 рази дати хабарі на понад 1,2 млн гривень.
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