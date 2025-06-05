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05 июня 2025, 09:18

Сегодня истекает срок прохождения ВВК: что ждет военнообязанных, не прошедших медкомиссию вовремя

05 июня 2025, 09:18
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фото: Эспрессо
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До 5 июня 2025 года все военнообязанные, ранее имевшие статус ограниченно пригодных, должны были пройти военно-врачебную комиссию. Тем, кто вовремя не обновит медицинские данные, грозит штраф

Об этом сообщает RegioNews.

Речь идет о военнообязанных гражданах в возрасте 25-60 лет, которые до 4 мая 2024 были признаны ограниченно годными к службе. Именно им необходимо пройти ВЛК, чтобы получить новое решение о пригодности или непригодности к военной службе.

Военнослужащие ТЦК призывают поспешить пройти своевременно медицинское освидетельствование, ведь невыполнение такого обязательства может иметь правовые последствия.

Так, если военнообязанный до 5 июня не успел пройти военно-врачебную комиссию, руководители территориальных центров комплектования будут иметь право согласно административному кодексу налагать соответствующий штраф от 17 тыс. до 25 тыс. грн на такого военнообязанного.

Чтобы пройти комиссию и получить новое решение, необходимо получить направление на ВВК – через резерв+ или лично в ТЦК и СП, явиться в медицинское учреждение и пройти ВВК.

Напомним, в Украине больше не будут продлевать сроки прохождения ВВК для ограниченно годных.

Ранее в Минобороны предупредили ограниченно пригодных – когда им нужно пройти повторную ВВК.

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