Появились подробности о спецоперации СБУ, в результате которой были уничтожены самолеты стратегической авиации РФ
Служба безопасности Украины успешно провела масштабную спецоперацию "Паутина", после длительной подготовки
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на РБК-Украина.
Контролировал ход операции лично украинский президент, верховный главнокомандующий Владимир Зеленский. Реализовывал замысел председатель Службы безопасности Украины Василий Малюк и коллектив службы.
Эта операция была сверхсложной с логистической точки зрения.
СБУ сначала переправила в РФ fpv-дроны, а впоследствии – мобильные деревянные домики. Позже на территории страны-агрессорки беспилотники были спрятаны под крыши домиков, уже размещенных на грузовиках.
В нужный момент крыши домов дистанционно открыли и беспилотники улетели поражать российские самолеты.
Напомним, 1 июня украинские спецслужбы нанесли удары по российским аэродромам, где базируются основные силы стратегической авиации врага.