Появились подробности о спецоперации СБУ, в результате которой были уничтожены самолеты стратегической авиации РФ

фото: СБУ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на РБК-Украина.

Контролировал ход операции лично украинский президент, верховный главнокомандующий Владимир Зеленский. Реализовывал замысел председатель Службы безопасности Украины Василий Малюк и коллектив службы.

Эта операция была сверхсложной с логистической точки зрения.

СБУ сначала переправила в РФ fpv-дроны, а впоследствии – мобильные деревянные домики. Позже на территории страны-агрессорки беспилотники были спрятаны под крыши домиков, уже размещенных на грузовиках.

В нужный момент крыши домов дистанционно открыли и беспилотники улетели поражать российские самолеты.

Напомним, 1 июня украинские спецслужбы нанесли удары по российским аэродромам, где базируются основные силы стратегической авиации врага.