Росія запустила рекордну кількість дронів по Україні
У ніч на 1 червня армія РФ атакувала Україну 479-ма засобами повітряного нападу
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Повітряні Сили.
Росіяни атакували нашу країну 472 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Міллерово, Шаталово, Курськ, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ – рф. Також ворог атакував трьома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 та чотирма крилатими ракетами повітряного та наземного базування Х-101.
"Основні напрямки повітряного удару – Харківщина, Сумщина, Житомирщина, Одещина, Донеччина, Дніпропетровщина та Запоріжжя", - йдеться у повідомленні.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Нагадаємо, за добу ЗСУ знищили 1230 російських військових.