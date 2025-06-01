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За добу ЗСУ знищили 1230 російських військових
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01 червня 2025, 09:59

За добу ЗСУ знищили 1230 російських військових

01 червня 2025, 09:59
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фото: ілюстративне
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З початку повномасштабного вторгнення окупаційна армія РФ втратила вже понад 988 тисяч військових

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб Збройних Сил України.

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.06.25 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ 988560 (+1230) осіб ліквідовано
  • танків ‒ 10872 (+5)
  • бойових броньованих машин ‒ 22656 (+4)
  • артилерійських систем ‒ 28527 (+52)
  • РСЗВ ‒ 1401 (+1)
  • засоби ППО ‒ 1173 (0)
  • літаків ‒ 372 (0)
  • гелікоптерів ‒ 336 (0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 38366 (+151)
  • крилаті ракети ‒ 3268 (+3)
  • кораблі / катери ‒ 28 (0)
  • підводні човни ‒ 1 (0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 50325 (+127)
  • спеціальна техніка ‒ 3903 (+1)

Нагадаємо, російські загарбники протягом минулої доби вбили одного жителя Донецької області, ще сімох – поранили.

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