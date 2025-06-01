Россия запустила рекордное количество дронов по Украине
В ночь на 1 июня армия РФ атаковала Украину 479 средствами воздушного нападения
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Воздушные Силы.
Россияне атаковали нашу страну 472 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям: Миллерово, Шаталово, Курск, Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск – РФ. Также враг атаковал тремя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 и четырьмя крылатыми ракетами воздушного и наземного базирования Х-101.
"Основные направления воздушного удара - Харьковщина, Сумщина, Житомирщина, Одесщина, Донетчина, Днепропетровщина и Запорожье", - говорится в сообщении.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Напомним, за сутки ВСУ уничтожили 1230 российских военных.