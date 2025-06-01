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За сутки ВСУ уничтожили 1230 российских военных
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01 июня 2025, 14:24

Россия запустила рекордное количество дронов по Украине

01 июня 2025, 14:24
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фото: иллюстративное
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В ночь на 1 июня армия РФ атаковала Украину 479 средствами воздушного нападения

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Воздушные Силы.

Россияне атаковали нашу страну 472 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям: Миллерово, Шаталово, Курск, Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск – РФ. Также враг атаковал тремя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 и четырьмя крылатыми ракетами воздушного и наземного базирования Х-101.

"Основные направления воздушного удара - Харьковщина, Сумщина, Житомирщина, Одесщина, Донетчина, Днепропетровщина и Запорожье", - говорится в сообщении.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Напомним, за сутки ВСУ уничтожили 1230 российских военных.

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