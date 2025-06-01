Росія вдарила по навчальному центру ЗСУ: є загиблі та поранені
У неділю, 1 червня, росіяни завдали ракетного удару по розташуванню одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ Збройних сил України
Про це повідомили у Сухопутних військах, передає RegioNews.
На жаль, є загиблі та поранені військовослужбовці.
Більше подробиць не зазначили, але відомо що удар стався у навчальному центрі, підпорядкованому оперативному командуванню "Схід".
Наразі відомо про 12 загиблих та понад 60 поранених.
Нагадаємо, за останню добу ЗСУ знищили 1230 російських військових.
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