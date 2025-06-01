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01 червня 2025, 11:39

Окупанти атакували Одещину безпілотниками: пошкоджено будинки та базу відпочинку

01 червня 2025, 11:39
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фото: Олег Кіпер/Одеська ОВА
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Вночі росіяни атакували Білгород-Дністровський район ударними безпілотниками

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера.

За його словами, внаслідок удару пошкоджено приватні домоволодіння і корпус бази відпочинку, там спалахнула пожежа, яку оперативно ліквідували працівники ДСНС.

На щастя, постраждалих людей немає.

"Усі уповноважені служби працюють над ліквідацією наслідків ворожої атаки. Правоохоронці фіксують черговий злочин росіян проти цивільного населення Одещини", - додав Кіпер.

Нагадаємо, через удар "шахедів" по Одещині постраждала 14-річна дитина.

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Одеська область Білгород-Дністровський атака безпілотники руйнування Кіпер Олег Олександрович
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