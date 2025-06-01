Росіяни протягом минулої доби вбили одного жителя Донецької області, ще сімох - поранили

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Армія РФ минулої доби, 31 травня, вбила одного жителя Донецької області, ще семеро людей зазнали поранень

Як передає RegioNews, про це у Телеграмі повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За його словами, 31 травня російські загарбники вбили одного жителя Донеччини у Родинському. Ще семеро людей дістали поранення різного ступеня тяжкості.

Філашкін наголосив, що загальна кількість жертв армії РФ на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.

Нагадаємо, 30 травня росіяни вбили 5 та поранили 9 жителів Донеччини.