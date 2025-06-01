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За сутки ВСУ уничтожили 1230 российских военных
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01 июня 2025, 09:59

За сутки ВСУ уничтожили 1230 российских военных

01 июня 2025, 09:59
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фото: иллюстративный
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С начала полномасштабного вторжения оккупационная армия РФ потеряла уже более 988 тысяч военных

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.06.25 ориентировочно составили:

  • личного состава ‒ 988560 (+1230) человек ликвидировано
  • танков ‒ 10872 (+5)
  • боевых бронированных машин ‒ 22656 (+4)
  • артиллерийских систем ‒ 28527 (+52)
  • РСЗО ‒ 1401 (+1)
  • средства ПВО ‒ 1173 (0)
  • самолетов ‒ 372 (0)
  • вертолетов ‒ 336 (0)
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 38366 (+151)
  • крылатые ракеты ‒ 3268 (+3)
  • корабли / катера ‒ 28 (0)
  • подлодки ‒ 1 (0)
  • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 50325 (+127)
  • специальная техника ‒ 3903 (+1)

Напомним, российские захватчики за прошедшие сутки убили одного жителя Донецкой области, еще семерых - ранили.

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