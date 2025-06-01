За сутки ВСУ уничтожили 1230 российских военных
С начала полномасштабного вторжения оккупационная армия РФ потеряла уже более 988 тысяч военных
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.06.25 ориентировочно составили:
- личного состава ‒ 988560 (+1230) человек ликвидировано
- танков ‒ 10872 (+5)
- боевых бронированных машин ‒ 22656 (+4)
- артиллерийских систем ‒ 28527 (+52)
- РСЗО ‒ 1401 (+1)
- средства ПВО ‒ 1173 (0)
- самолетов ‒ 372 (0)
- вертолетов ‒ 336 (0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 38366 (+151)
- крылатые ракеты ‒ 3268 (+3)
- корабли / катера ‒ 28 (0)
- подлодки ‒ 1 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 50325 (+127)
- специальная техника ‒ 3903 (+1)
Напомним, российские захватчики за прошедшие сутки убили одного жителя Донецкой области, еще семерых - ранили.
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