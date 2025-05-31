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31 мая 2025, 17:00

Силы обороны поразили дорогостоящий российский комплекс РЭБ "Борисоглебск-2"

31 мая 2025, 17:00
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На одном из активных направлений фронта операторы 413-го батальона "Рейд" Сил беспилотных систем во взаимодействии с подразделениями "Shadow" и 15 ОБрАР "Черный лес" обнаружили станцию из состава российского комплекса радиоэлектронной борьбы РБ-301Б "Борисоглебск-2"

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Силы беспилотных систем Вооруженных Сил Украины.

Отмечается, что "Борисоглебск-2" ― это один из самых современных российских комплексов РЭБ. Система активно используется оккупантами для борьбы с БпЛА. Комплекс считается одним из ключевых средств РЭБ в арсенале РФ, что делает его приоритетной целью.

"Учитывая технологическую сложность "Борисоглобска-2", потеря каждой такой станции существенна для российской армии. СБС: На шаг впереди!", ― говорится в сообщении.

Напомним, ранее украинские воины уничтожили две станции российского комплекса радиоэлектронной борьбы "Борисоглебск-2" на временно оккупированной части Херсонской области.

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