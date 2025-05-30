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30 травня 2025, 07:00

Арсенал ЗСУ поповнили ударні дрони "батони"

30 травня 2025, 07:00
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фото: Міністерство оборони України
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Міністерство оборони кодифікувало та допустило до використання у підрозділах ЗСУ ударні безпілотні авіаційні комплекси українського виробництва "Батон Оптик"

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Міністерство оборони України.

За даними відомства, обладнаний високопродуктивними двигунами квадрокоптер "Батон Оптик" має легку раму, ємнісний акумулятор і оптоволоконний канал управління.

"Потужності бойового заряду, який несе цей дрон, достатньо для ураження тактичних автомобілів, вогневих позиції та складів боєприпасів ворога. Ці дрони здатні виконувати завдання у складних погодних умовах", — йдеться в повідомленні Міноборони.

Зазначається, що залежно від комплектації безпілотники "Батон Оптик" споряджаються сутінковою або тепловізійною камерами.

Нагадаємо, днями Сили оборони отримали на озброєння важкий бомбер "Білий вовк".

Нещодавно ЗСУ озброїли новими дронами "Веспа-15". З італійської ця назва перекладається як "оса".

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