За добу Сили оборони ліквідували понад 1100 росіян, — Генштаб
Протягом минулої доби, 29 травня, Сили оборони України знищили 1 140 російських загарбників, по одній системі РСЗВ і ППО, танк, дві ББМ, 35 артсистем, 71 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 74 одиниці автомобільної техніки й автоцистерн
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Загальна кількість втрат армії РФ із початку повномасштабного вторгнення в Україну становить понад 986 тисяч солдат.
Нагадаємо, у 2025 році російська армія вже втратила понад 190 тисяч солдат.
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