Сухопутні війська ЗСУ збили понад 300 ворожих дронів
Протягом тижня протиповітряна оборона Сухопутних військ знищила 312 засобів повітряної розвідки та нападу РФ
Про це повідомили Сухопутні війська ЗСУ, передає RegioNews.
Відомо, що за тиждень російська армія втратила:
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БпЛА "Shahed-131/136" — 211 од;
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крилату ракету Х-101 — 1 од.;
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БпЛА "Орлан 10/30" — 5 од.;
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БпЛА "Zala" — 25 од.;
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БпЛА "Supercam" — 12 од.;
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БпЛА "Ланцет" — 9 од.;
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БпЛА "Молнія" — 44 од.
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БпЛА "Привіт-82" — 5 од.
"ППО Сухопутних військ робить значний внесок у захист повітряного простору! Дякуємо воїнам за результативну бойову роботу!", ― йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше майстри спецпідрозділу "Крила" Департаменту активних дій ГУР МО України показали, як нищать російські безпілотники тактичного рівня прямо в повітрі.
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