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30 травня 2025, 02:30

Сухопутні війська ЗСУ збили понад 300 ворожих дронів

30 травня 2025, 02:30
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ілюстративне фото: росЗМІ
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Протягом тижня протиповітряна оборона Сухопутних військ знищила 312 засобів повітряної розвідки та нападу РФ

Про це повідомили Сухопутні війська ЗСУ, передає RegioNews.

Відомо, що за тиждень російська армія втратила:

  • БпЛА "Shahed-131/136" — 211 од;

  • крилату ракету Х-101 — 1 од.;

  • БпЛА "Орлан 10/30" — 5 од.;

  • БпЛА "Zala" — 25 од.;

  • БпЛА "Supercam" — 12 од.;

  • БпЛА "Ланцет" — 9 од.;

  • БпЛА "Молнія" — 44 од.

  • БпЛА "Привіт-82" — 5 од.

"ППО Сухопутних військ робить значний внесок у захист повітряного простору! Дякуємо воїнам за результативну бойову роботу!", ― йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше майстри спецпідрозділу "Крила" Департаменту активних дій ГУР МО України показали, як нищать російські безпілотники тактичного рівня прямо в повітрі.

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