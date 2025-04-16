На Херсонщині Сили оборони знищили дороговартісні станції РЕБ "Борисоглєбськ-2"
На тимчасово окупованій частині Херсонської області українські воїни ліквідували дві станції російського комплексу радіоелектронної боротьби "Борисоглєбськ-2"
Про це повідомили Сили оборони Півдня, передає RegioNews.
Ворожі цілі виявили 14 квітня поблизу села Новокам’янське. Станції РЕБ знищили скидами з коптерів.
Зазначається, що комплекс РБ-301Б "Борисоглєбськ-2" призначений для придушення супутникового зв’язку та радіонавігаційних систем. Вартість повного комплексу сягає близько 200 мільйонів доларів.
Нагадаємо, раніше прикордонники знищили техніку, склад боєприпасів та комплекс РЕБ "Поле-21" окупантів на Донеччині.
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