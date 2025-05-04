Українців попередили про можливі відключення світла влітку: названо причину
В Україні влітку поточного року можливий певний дефіцит електроенергії у вечірні години, зокрема у спеку
Про це розповів член Комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКП, народний депутат Сергій Нагорняк, передає RegioNews із посиланням на ефір телемарафону "Єдині новини".
За його словами, причиною є те, що на атомних енергоблоках будуть проводитися ремонтні кампанії влітку, й вони "не будуть давати того об'єму електричної енергії в мережу".
"Відповідно, будуть давати десь частково і сонячні електростанції, але вони більше дають енергію тоді, коли ми менше споживаємо", - повідомив він.
Раніше в Укренерго повідомили, чи повернуться відключення світла.
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