Українців попередили про можливі відключення світла влітку: названо причину

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В Україні влітку поточного року можливий певний дефіцит електроенергії у вечірні години, зокрема у спеку

Про це розповів член Комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКП, народний депутат Сергій Нагорняк, передає RegioNews із посиланням на ефір телемарафону "Єдині новини".

За його словами, причиною є те, що на атомних енергоблоках будуть проводитися ремонтні кампанії влітку, й вони "не будуть давати того об'єму електричної енергії в мережу".

"Відповідно, будуть давати десь частково і сонячні електростанції, але вони більше дають енергію тоді, коли ми менше споживаємо", - повідомив він.

Раніше в Укренерго повідомили, чи повернуться відключення світла.