Ілюстративне фото

В Україні протягом 2025 року змінилась вартість комунальних послуг. Особливо це стосується електроенергії

Про це повідомляє Державна служба статистики, передає RegioNews.

За рік в Україні зросли ціни на комунальні послуги в середньому на 20,1%. Найвище злетіла у вартості електроенергія — на 63,%. Також подорожчали інші послуги:

обслуговування багатоквартирних будинків — на 18,9%;

вивезення побутових відходів — на 10,7%;

ремонт і утримання житлового фонду — на 3,3%;

водопостачання — на 0,7%;

водовідведення — на 0,6%.

При цьому варто зауважити, що тарифи на опалення, гарячу воду так газ в Україні залишились стабільними.

Нагадаємо, раніше повідомлялось про подорожчання продуктів в Україні. Йдеться про товари першої необхідності. Зокрема, соняшникова олія подорожчала до 64,32 гривні за літр, а житньо-пшеничний хліб зріс у ціні до 37,08 гривні за кілограм.