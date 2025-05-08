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08 травня 2025, 12:49

Євро замість долара: валютна стратегія України може змінитися

08 травня 2025, 12:49
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фото: Reuters
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Національний банк України розглядає можливість замінити долар США на євро як основну валюту, на яку орієнтується гривня

Про це в інтерв'ю Reuters заявив голова Національного банку Андрій Пишний передає RegioNews.

За його словами, Україна все більше співпрацює з Євросоюзом, а у світі зростає нестабільність. Саме тому зараз розглядають євро як більш надійну орієнтацію.

Поки що головна валюта для операцій НБУ — це долар, але кількість розрахунків у євро поступово збільшується.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році НБУ фіксував курс на рівні близько 29 грн за дол, а з жовтня 2023 року перейшов до режиму керованого курсу, орієнтуючись на долар.

Україна очікує вступу до Євросоюзу до 2030 року. За аналогією, Молдова вже цього року перейшла на євро як референсну валюту.

НБУ прогнозує, що завдяки євроінтеграції та поступовому відновленню економіка зростатиме на 3,7–3,9% у найближчі два роки. Але подальші перспективи залежать від розвитку війни.

Нагадаємо, станом на 8 травня, офіційний курс долара до гривні зменшився на 2 копійки, євро додав 11 копійок.

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