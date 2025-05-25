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25 мая 2025, 13:36

Комбинированный удар РФ: более 70 пострадавших и 12 погибших по Украине

25 мая 2025, 13:36
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фото: ГСЧС Николаевской области
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В результате ночной атаки врага по всей стране пострадали более 70 человек: 12 человек погибли, более 60 ранены

Об этом сообщил Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, передает RegioNews.

По его словам, среди погибших — трое детей из одной семьи в Житомирской области. Их родители госпитализированы, мама в тяжелом состоянии.

"Это был комбинированный, безжалостный удар, направленный на гражданских людей. Враг еще раз показал: его цель - страх и смерть", - отметил Клименко.

Под российские обстрелы попали 13 регионов страны. В частности, город Киев, Киевская, Житомирская, Хмельницкая, Тернопольская, Днепропетровская, Николаевская, Одесская, Харьковская, Черниговская, Черкасская, Сумская и Полтавская области.

Враг нанес комбинированный удар ракетами и ударными беспилотниками, которые целенаправленно избивали по домам мирных граждан.

Были повреждены более 80 жилых домов. Зафиксировано 27 пожаров, на трех локациях продолжается тушение.

Напомним, в ночь на 25 мая российские войска нанесли комбинированный удар по Украине с применением 367-ми средств воздушного нападения.

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