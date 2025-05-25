Російська атака на Хмельниччину: серед постраждалих – одна людина у важкому стані

Не оминула російська атака сьогодні і Хмельниччину. Внаслідок чого постраждала цивільна інфраструктура, є загиблі та поранені

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

За попередньою інформацією, загинуло четверо осіб.

П'ятеро людей дістали осколкові поранення та перебувають у лікарні, одна з них — у важкому стані.

Зруйновано шість приватних житлових будинків, понад 20 — пошкоджено. Інформація уточнюється.

Психологи ДСНС надають допомогу постраждалим.

Нагадаємо, цієї ночі російські окупанти знову атакували Україну. Вибухи було чутно в багатьох українських містах.

Під час ворожої атаки на Житомирщину загинули троє дітей віком 8, 12 та 17 років.

На Київщині загинули 4 людини, ще 16 отримали поранення. Серед постраждалих – троє дітей.