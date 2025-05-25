Через російські обстріли Херсонщини загинула дитина
Протягом минулої доби окупанти інтенсивно обстрілювали Херсонщину. Під удар потрапили 30 населених пунктів
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.
За його словами, через російську агресію одна дитина загинула. Ще дев'ятеро людей отримали поранення, серед них двоє дітей.
Ворог завдав ударів по критичній та соціальній інфраструктурі, житлових кварталах.
Внаслідок обстрілів пошкоджено 7 багатоповерхівок та 7 приватних будинків, також постраждали приватні автомобілі.
Нагадаємо, у ніч на неділю, 25 травня, російські війська здійснили комбінований удар по Україні із застосуванням 367-ми засобів повітряного нападу.
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