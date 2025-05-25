На Київщині збільшилась кількість постраждалих після атаки РФ

фото: Національна поліція

У Київській області кількість постраждалих унаслідок російської атаки збільшилася до 29, серед яких 6 дітей

Про це повідомив голова Київської ОВА Микола Калашник, передає RegioNews.

За його словами, ворог застосував ударні дрони, балістичні та крилаті ракети, тривога тривала майже 9 годин.

У Обухівському районі під час гасіння пожежі виявили тіла двох людей — жінки та чоловіка. У Бучанському районі загинув 49-річний чоловік, у Фастівському — ще одна людина.

Зросла і кількість постраждалих — нині їх 29, серед яких 6 дітей.

У Білоцерківському, Бучанському, Фастівському, Обухівському та Вишгородському районах пошкоджено будинки, господарчі споруди та автомобілі.

Оперативні служби працюють над ліквідацією наслідків атаки.

Нагадаємо, у ніч на 25 травня ворог завдав масованої атаки по Київщині, внаслідок якої загинули 4 людини. Також раніше повідомлялося, що поранення отримали 16 осіб.

Цієї ночі російські війська здійснили комбінований удар по Україні із застосуванням 367-ми засобів повітряного нападу.