Сили оборони отримали нові бойові човни

фото: Міністерство оборони України

Міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації у підрозділах ЗСУ одразу декілька моделей спеціалізованих човнів вітчизняного виробництва

Про це передає RegioNews із посиланням на Міністерство оборони України.

Човни можуть виконувати широкий спектр завдань в умовах як відкритого моря, так і гирл річок та великих озер. Водночас конструктивні особливості українських човнів дозволяють використовувати їх у важкодоступних місцях — плавнях, на кам’янистих, замулених водоймах.

Човни мають підвищену стійкість до помірного хвилювання водної поверхні, значну вантажопідйомність та невелику осадку.

"Залежно від завдань човни можуть оснащуватися носовою туреллю, системами радіоелектронної боротьби, ехолотами, лафетами, мобільними м’якими паливними баками та іншим спеціалізованим спорядженням, адаптованим до умов сучасного бою", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що кодифіковані човни вже пройшли випробування у реальних умовах.

Нагадаємо, нещодавно ЗСУ отримали на озброєння роботизований комплекс "Спайдер".

Раніше парк наземних платформ ЗСУ поповнив унікальний робот-амфібія "UNEX UGV".