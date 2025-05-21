Сили оборони отримали нові дрони на оптоволокні Хижак REBOFF

фото: Міністерство оборони України

Компанія 3DTech — перший український розробник, який успішно завершив процедуру кодифікації лінійки оптоволоконних безпілотних авіаційних комплексів "Хижак REBOFF" у Міноборони. Ці дрони мають котушки з оптоволокном довжиною від 10 до 20 км, що дозволяє ефективно їх використовувати залежно від потреб бойових підрозділів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Міністерство оборони України.

Зазначається, що розробка українських оптоволоконних БпАК розпочалася у 2023 році. Під час випробувань дрони успішно долали водні перешкоди та проходили над лініями електропередач на швидкості до 143 км/год. У 2024 році перші тестові партії потрапили у військо та продемонстрували перспективність масштабування цього технологічного напрямку у війні з РФ.

Наразі портфоліо компанії-виробника 3DTech складається з п’яти оптоволоконних моделей, які вже постачаються в бойові бригади та ефективно застосовуються операторами FPV-дронів.

Ці дрони з оптоволокном довжиною від 10 до 20 км підходять для знищення броньованої техніки, живої сили, ворожих гармат, мінометів та систем РЕБ.

"Компанія готується до кодифікації дронів з котушками на 25 та 30 км, що дозволить покращити спроможності Сил оборони України та ефективно знищувати техніку та живу силу у тилу ворога", — додали в Міноборони.

Нагадаємо, раніше ЗСУ отримали на озброєння нові дрони на оптоволокні "Громило Оптик".

Також Міністерство оборони кодифікувало та допустило до використання у підрозділах Збройних сил України мобільні майстерні для ремонту дронів "Небокрай" вітчизняного виробництва.