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22 мая 2025, 14:30

Силы обороны получили новые боевые лодки

22 мая 2025, 14:30
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фото: Министерство обороны Украины
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Министерство обороны кодифицировало и допустило к эксплуатации в подразделениях ВСУ сразу несколько моделей специализированных лодок отечественного производства

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Лодки могут выполнять широкий спектр задач в условиях как открытого моря, так и устьев рек и больших озер. Они имеют повышенную устойчивость, значительную грузоподъемность и небольшую осадку.

"В зависимости от задач лодки могут оснащаться носовой турелью, системами радиоэлектронной борьбы, эхолотами, лафетами, мобильными мягкими топливными баками и другим специализированным снаряжением, адаптированным к условиям современного боя", - говорится в сообщении.

Кодифицированные лодки уже прошли испытания в реальных условиях.

Напомним, недавно ВСУ получили на вооружение роботизированный комплекс "Спайдер".

Ранее парк наземных платформ ВСУ пополнил уникальный робот-амфибия "UNEX UGV" .

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