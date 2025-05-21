Дрифт року під Куп'янськом: водій ГУР евакуював із поля бою підбитий броньовик
Під час операції на Куп’янському напрямку бійці "Спецпідрозділу Тимура" ГУР МО України виїхали на бойове завдання, і їхній броньовик M1224 MaxxPro підбили росіяни. Водій-віртуоз евакуював транспорт на трьох колесах
Епічне відео з фронту оприлюднило Головне управління розвідки Міністерства оборони України, передає RegioNews.
Зазначається, що машина зберегла життя воїнів. Вони спішились та продовжили маневр, а MaxxPro залишився в зоні ворожого ураження.
"Боєць підрозділу логістики вирішив зберегти машину — на місці переконався, що двигун справний, і на трьох колесах зі скреготом металу по асфальту успішно, "з іскрою", евакуював MaxxPro", — розповіли в ГУР.
Нагадаємо, раніше снайпери ГУР показали ексклюзивні кадри ліквідації росіян.
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