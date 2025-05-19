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19 мая 2025, 13:26

50 тысяч за ребенка: Минсоцполитики подало законопроект о новых выплатах

19 мая 2025, 13:26
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фото: из открытых источников
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Министерство социальной политики подало на согласование в Кабинет министров законопроект, предусматривающий комплексную финансовую поддержку украинских семей и увеличение выплат при рождении ребенка

Об этом информирует RegioNews со ссылкой на соответствующий проект закона.

Новый документ предусматривает ряд финансовых мер, которые должны стимулировать украинцев к рождению детей.

Общая стоимость инициатив – до 80 млрд грн в год.

Ключевые пункты законопроекта:

  • Полная компенсация заработка для беременных женщин, которые официально работают и застрахованы. Незастрахованные получат фиксированную помощь в размере 7000 грн.
  • Единственная выплата после родов — каждая мама получит 50 000 грн после рождения ребенка.
  • Финансовая поддержка для восстановления здоровья в послеродовой период. Размер этой помощи будет определять Кабинет Министров.
  • Денежная помощь для тех, кто ухаживает за ребенком: его могут получить один из родителей, бабушка, дедушка, опекун или другой член семьи, фактически ухаживающий за малышом.
  • Программа "'єЯсла" — стимул для родителей, которые возвращаются к труду после достижения ребенком одного года.

В то же время по-прежнему при рождении ребенка осуществляется выдача единовременной натуральной помощи "пакунок малюка".

В случае рождения или оформления опеки над двумя и более детьми помощь будет предоставляться на каждого ребенка отдельно.

Размеры некоторых выплат и механизмы реализации инициатив будут окончательно определены Кабинетом Министров после принятия законопроекта.

Напомним, по словам директора Института демографии и проблем качества жизни Эллы Либановой, демографический кризис в Украине усугубится после окончания войны и открытия границ.

Согласно прогнозам, население нашей страны к 2040 году может сократиться до критической отметки в 28,9 миллиона человек.

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