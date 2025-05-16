НСЗУ призупинила фінансування 36 лікарень: в чому причина
Національна служба здоров'я України призупиняє оплату медичних послуг 36 закладам охорони здоров'я
Про це повідомила пресслужба НСЗУ, передає RegioNews.
Причина цього рішення полягає у відсутності належних пояснень і документів, що стосуються можливого незабезпечення пацієнтів необхідними ліками та медичними виробами в рамках Програми медичних гарантій.
НСЗУ проаналізувала дані електронної системи охорони здоров'я, кількість послуг, пацієнтів і звіти про доходи та витрати за 2024 рік. У деяких закладах виявлено дуже низькі витрати на ліки та медвироби на одного пацієнта, що може свідчити про порушення договору.
У березні 2025 року НСЗУ надіслала запити до 206 закладів з вимогою надати пояснення та підтверджуючі документи до 27 березня.
Станом на 13 травня 36 медзакладів не надали відповідей або надали неповні пояснення.
Відповідно до умов договорів з НСЗУ, оплата послуг цим закладам за відповідними пакетами буде призупинена до врегулювання ситуації.
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