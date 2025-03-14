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Стало відомо, скільки людей проживає в Україні станом на 2025 рік

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Україна втратила мільйони жінок, а згодом може втрати і їхніх чоловіків

Як передає RegioNews, про це в інтерв’ю Politico заявила директорка Інституту демографії та проблем якості життя Елла Лібанова.

На її думку, демографічна криза в Україні посилиться після закінчення війни та відкриття кордонів, якщо держава не придумає, як запобігти виїзду сотень тисяч чи навіть мільйонів чоловіків до своїх сімей.

На думку експерти, станом на початок 2025 року на підконтрольних Україні територіях перебувають близько 30 мільйонів людей.

Лібанова зазначає, що із кількох мільйонів біженців, які виїхали з України після повномасштабного вторгнення РФ, повернеться лише третина.

На думку демографа, подвійна місія української держави полягає в тому, щоб не лише знайти способи повернути якомога більше біженців з-за кордону, але в тому, щоб спробувати залишити чоловіків в Україні.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що в України є хороша можливість швидко завершити війну та забезпечити мир.

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