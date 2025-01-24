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24 січня 2025, 14:01

Невтішні прогнози: населення України може зменшитися до 29 мільйонів

24 січня 2025, 14:01
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ілюстративне фото: mis.dp.ua
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Згідно з прогнозами, населення нашої країни до 2040 року може скоротитися до критичної позначки в 28,9 мільйона осіб

Про це йдеться в доповіді аналітичного центру і дослідницького підрозділу консалтингової компанії McKinsey&Company, інформує RegioNews.

Таке скорочення населення означає, що за відносно короткий проміжок часу Україна може втратити значну частину населення. Це матиме серйозні наслідки для економіки, соціальної сфери та національної безпеки країни.

Згідно з дослідженням, в Україні низька середня тривалість життя. Середній вік життя серед чоловіків становить лише 57,3 роки, тоді як жінки живуть в середньому 70,9 років.

Подібні прогнози раніше озвучували в Інституті демографії та проблем якості життя НАН України. За оцінкою спеціалістів, до 2041 року населення нашої країни може скоротитися до 28,9 мільйона осіб, а до 2051-го – до 25,2 мільйона.

Причини цього: війна, масштабна зовнішня міграція,низький рівень народжуваності, високий рівень передчасної смертності, масові вимушені переміщення населення в межах України, інші чинники.

За даними МОЗ, станом на липень 2024 року чисельність населення України склала 35,8 млн людей.

Нагадаємо, у вересні Кабмін ухвалив Стратегію демографічного розвитку України на період до 2040 року. Її мета – забезпечити довгострокове відтворення населення, зокрема, в умовах війни, епідемії, бідності, економічних криз, екологічних і техногенних катастроф.

Довідка:

Останній перепис населення в Україні проводився у 2001 році. Тоді загальна кількість населення держави становила 48 мільйонів 457 тисяч осіб.

У 2019 відбувся заочний перепис населення. Тобто, в електронний спосіб із непрямим підрахунком кількості населення за рахунок використання даних мобільних операторів та даних банків. За результатами приблизних підрахунків, у 2019 році в Україні проживало 37 млн. 289 тис осіб без урахування непідконтрольних територій.

Черговий раунд перепису населення планувався на лютий 2023 року. Однак під час війни та одразу після війни перепис не проводиться.

прогноз демографія низька народжуваність тривалість життя
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