Уряд виділив близько 380 млн грн на відбудову та капітальний ремонт медзакладів у Запоріжжі та Харкові

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Кабінет міністрів ухвалив рішення щодо виділення коштів на фінансування відновлення в Запорізькій та Харківській областях

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Міністерство охорони здоров'я України.

Зазначається, що 298 млн грн спрямовано на реалізацію чотирьох проєктів у Запорізькій області, зокрема 139 млн грн на реконструкцію лікувального корпусу Міської лікарні екстреної та швидкої медичної допомоги в Запоріжжі, що постраждала від ворожих обстрілів.

затверджено протокольне доручення щодо виділення ще 598 млн грн на проєкти відбудови в Харківській області. Зокрема, на ремонт Харківської обласної лікарні передбачено 240 млн грн із зазначених коштів.

"З 2022 року ми вже відновили десятки тисяч об’єктів енергетики, житла, соціальної, транспортної та критичної інфраструктури. Відновлення продовжується щодня і щогодини. Відбудова прифронтових регіонів залишається пріоритетом", - підсумував під час засідання уряду Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль.

Нагадаємо, від початку 2025 року в Україні зареєстровано 669 нових випадків СНІДу.