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09 травня 2025, 21:20

В Україні змінили правила виплат сім'ям загиблих військових

09 травня 2025, 21:20
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фото: ілюстративне
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Уряд змінив правила виплат для родин загиблих військових та осіб з інвалідністю

Як повідомляє RegioNews, про це у Телеграмі написав представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

За його словами, під час засідання Кабміну, було внесено зміни до кількох порядків, пов’язаних із соціальним захистом родин загиблих захисників.

Зокрема, статус члена сім'ї загиблого можуть скасувати, якщо буде скасовано актовий запис про смерть або рішення суду про визнання особи безвісти зниклою.

Можна буде отримати допомогу без свідоцтва про смерть, якщо є судове рішення про визнання особи мертвою або зниклою.

Виплати надаватимуться дотримуючись черги за датою надходження документів. Виняток - особи з інвалідністю І групи, які отримують кошти позачергово.

Також заборонено відмовлятися від допомоги від імені дітей до 18 років, недієздатних або обмежено дієздатних осіб. Вони мають право на отримання виплат.

Нагадаємо, Кабмін ухвалив рішення для підписання угоди між Україною та США про створення Інвестфонду відбудови.

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