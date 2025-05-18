фото: Міністерство оборони України

Міністерство оборони кодифікувало та допустило до використання у підрозділах ЗСУ безпілотний авіаційний комплекс українського виробництва "Веспа-15". З італійської його назва перекладається як "оса"

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Міністерство оборони України.

Зазначається, що комплекс має модифікації дронів для виконання різних завдань вдень і вночі. У Міноборони запевнили, що коптери "Веспа-15" здатні подолати відстань до цілі у кілька десятків кілометрів зі значним бойовим навантаженням.

"Дрони комплексу мають підвищену стійкість до роботи ворожих засобів радіоелектронної протидії. А вибухове "жало" української "Веспи" може вражати не лише живу силу ворога, але й бронетехніку, автомобілі, польові укриття тощо", – йдеться у повідомленні.