Смертельне "жало" для росіян: ЗСУ озброїли новими дронами
Міністерство оборони кодифікувало та допустило до використання у підрозділах ЗСУ безпілотний авіаційний комплекс українського виробництва "Веспа-15". З італійської його назва перекладається як "оса"
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Міністерство оборони України.
Зазначається, що комплекс має модифікації дронів для виконання різних завдань вдень і вночі. У Міноборони запевнили, що коптери "Веспа-15" здатні подолати відстань до цілі у кілька десятків кілометрів зі значним бойовим навантаженням.
"Дрони комплексу мають підвищену стійкість до роботи ворожих засобів радіоелектронної протидії. А вибухове "жало" української "Веспи" може вражати не лише живу силу ворога, але й бронетехніку, автомобілі, польові укриття тощо", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше Сили оборони отримали на озброєння українські дрони-переслідувачі "WINFLY" та швидкісні дрони-камікадзе "NORD".
Також на озброєння ЗСУ надійшли нові FPV-дрони "ZEUS" і "HADES".
Окрім того, Міністерство оборони допустило до використання у підрозділах ЗСУ безпілотний авіаційний комплекс "Громило" українського виробництва.