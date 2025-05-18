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18 травня 2025, 09:35

Смертельне "жало" для росіян: ЗСУ озброїли новими дронами

18 травня 2025, 09:35
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фото: Міністерство оборони України
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Міністерство оборони кодифікувало та допустило до використання у підрозділах ЗСУ безпілотний авіаційний комплекс українського виробництва "Веспа-15". З італійської його назва перекладається як "оса"

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Міністерство оборони України.

Зазначається, що комплекс має модифікації дронів для виконання різних завдань вдень і вночі. У Міноборони запевнили, що коптери "Веспа-15" здатні подолати відстань до цілі у кілька десятків кілометрів зі значним бойовим навантаженням.

"Дрони комплексу мають підвищену стійкість до роботи ворожих засобів радіоелектронної протидії. А вибухове "жало" української "Веспи" може вражати не лише живу силу ворога, але й бронетехніку, автомобілі, польові укриття тощо", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше Сили оборони отримали на озброєння українські дрони-переслідувачі "WINFLY" та швидкісні дрони-камікадзе "NORD".

Також на озброєння ЗСУ надійшли нові FPV-дрони "ZEUS" і "HADES".

Окрім того, Міністерство оборони допустило до використання у підрозділах ЗСУ безпілотний авіаційний комплекс "Громило" українського виробництва.

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війна Міноборони ЗСУ дрон БПЛА безпілотний авіакомплекс безпілотники
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