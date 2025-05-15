ЗСУ показали, як знищили російський ЗРК "Бук-М1"
На одному із ключових напрямків фронту бійці 15-ї окремої бригади артилерійської розвідки "Чорний ліс" виявили та знищили російський зенітно-ракетний комплекс "Бук-М1"
Відповідні кадри оприлюднила бригада "Чорний ліс" Сухопутних військ ЗСУ, передає RegioNews.
Внаслідок точного влучання відбувся феєрверк від детонації БК.
"Завдяки виявленню розвідниками "Чорного лісу" вдалося знищити російський багатофункціональний ЗРК середньої дальності "Бук-М1" вартістю ~$10 млн", — йдеться в дописі до відео.
Нагадаємо, на одному з операційних напрямків оператори підрозділу "Баліста" ССО ЗСУ знищили російський зенітно-ракетний комплекс "Бук-М3" вартістю $45 млн. Також ударні дрони спецпризначенців спалили РСЗВ "Ураган-1".
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