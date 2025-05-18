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18 мая 2025, 09:35

Смертельное "жало" для россиян: ВСУ вооружили новыми дронами

18 мая 2025, 09:35
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фото: Министерство обороны Украины
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Министерство обороны кодифицировало и допустило к использованию в подразделениях ВСУ беспилотный авиационный комплекс украинского производства "Веспа-15". С итальянского его название переводится как "оса"

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Отмечается, что комплекс имеет модификации дронов для выполнения различных задач днем и ночью. В Минобороны заверили, что коптеры "Веспа-15" способны преодолеть расстояние к цели в несколько десятков километров со значительной боевой нагрузкой.

"Дроны комплекса обладают повышенной устойчивостью к работе вражеских средств радиоэлектронного противодействия. А взрывное "жало" украинской "Веспы" может поражать не только живую силу врага, но и бронетехнику, автомобили, полевые укрытия и т.д.", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Силы обороны получили на вооружение украинские преследователи "WINFLY" и скоростные дроны-камикадзе "NORD".

Также на вооружение ВСУ поступили новые FPV-дроны "ZEUS" и "HADES".

Кроме того, Министерство обороны допустило к использованию в подразделениях ВСУ беспилотный авиационный комплекс "Громило" украинского производства.

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