фото: Министерство обороны Украины

Министерство обороны кодифицировало и допустило к использованию в подразделениях ВСУ беспилотный авиационный комплекс украинского производства "Веспа-15". С итальянского его название переводится как "оса"

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Отмечается, что комплекс имеет модификации дронов для выполнения различных задач днем и ночью. В Минобороны заверили, что коптеры "Веспа-15" способны преодолеть расстояние к цели в несколько десятков километров со значительной боевой нагрузкой.

"Дроны комплекса обладают повышенной устойчивостью к работе вражеских средств радиоэлектронного противодействия. А взрывное "жало" украинской "Веспы" может поражать не только живую силу врага, но и бронетехнику, автомобили, полевые укрытия и т.д.", - говорится в сообщении.