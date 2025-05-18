Смертельное "жало" для россиян: ВСУ вооружили новыми дронами
Министерство обороны кодифицировало и допустило к использованию в подразделениях ВСУ беспилотный авиационный комплекс украинского производства "Веспа-15". С итальянского его название переводится как "оса"
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Министерство обороны Украины.
Отмечается, что комплекс имеет модификации дронов для выполнения различных задач днем и ночью. В Минобороны заверили, что коптеры "Веспа-15" способны преодолеть расстояние к цели в несколько десятков километров со значительной боевой нагрузкой.
"Дроны комплекса обладают повышенной устойчивостью к работе вражеских средств радиоэлектронного противодействия. А взрывное "жало" украинской "Веспы" может поражать не только живую силу врага, но и бронетехнику, автомобили, полевые укрытия и т.д.", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее Силы обороны получили на вооружение украинские преследователи "WINFLY" и скоростные дроны-камикадзе "NORD".
Также на вооружение ВСУ поступили новые FPV-дроны "ZEUS" и "HADES".
Кроме того, Министерство обороны допустило к использованию в подразделениях ВСУ беспилотный авиационный комплекс "Громило" украинского производства.