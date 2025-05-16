Бійці ГУР показали, як ліквідували техніку, артилерію та понад 100 окупантів
Підрозділи активних дій ГУР МО України провели черговий продуктивний тиждень фронтового мисливства на російських загарбників та техніку окупантів
Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України, передає RegioNews.
"Завдані бійцями української воєнної розвідки у відповідь на атаки російських окупаційних військ втрати ворога склали 128 загарбників: 33 вбитими, 95 пораненими. Ще двох окупантів взято в полон", ― йдеться у повідомленні.
У переліку знищеного та пошкодженого вогнем спецпризначенців ГУР ― ворожі:
транспорт ― 22 шт;
міномети ― шість шт;
артилерійські системи ― 13 шт;
БпЛА (розвідувальні та ударні) ― дев’ять шт;
антени зв’язку БпЛА ― дев’ять шт;
системи зв’язку ― 16 шт;
засоби РЕБ/РЕР/РЛС ― сім шт.
"Також розвідники прицільно били по інженерно-фортифікаційних спорудах московитів ― більше сотні уражено та знищено", ― додали в ГУР.
Нагадаємо, на Запорізькому напрямку спецпризначенці ГУР відбили побратимів із полону окупантів прямо на полі бою.