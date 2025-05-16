13:17  15 травня
Синоптик дала прогноз на 16 травня: де буде найтепліше
12:59  15 травня
На Харківщині через російські обстріли закрили лікарню
10:03  15 травня
Сьогодні у Сумах День жалоби за вбитими внаслідок російського авіаудару
UA | RU
UA | RU
16 травня 2025, 06:40

Бійці ГУР показали, як ліквідували техніку, артилерію та понад 100 окупантів

16 травня 2025, 06:40
Читайте также на русском языке
скріншот із відео
Читайте также
на русском языке

Підрозділи активних дій ГУР МО України провели черговий продуктивний тиждень фронтового мисливства на російських загарбників та техніку окупантів

Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України, передає RegioNews.

"Завдані бійцями української воєнної розвідки у відповідь на атаки російських окупаційних військ втрати ворога склали 128 загарбників: 33 вбитими, 95 пораненими. Ще двох окупантів взято в полон", ― йдеться у повідомленні.

У переліку знищеного та пошкодженого вогнем спецпризначенців ГУР ― ворожі:

транспорт ― 22 шт;

міномети ― шість шт;

артилерійські системи ― 13 шт;

БпЛА (розвідувальні та ударні) ― дев’ять шт;

антени зв’язку БпЛА ― дев’ять шт;

системи зв’язку ― 16 шт;

засоби РЕБ/РЕР/РЛС ― сім шт.

"Також розвідники прицільно били по інженерно-фортифікаційних спорудах московитів ― більше сотні уражено та знищено", ― додали в ГУР.

Нагадаємо, на Запорізькому напрямку спецпризначенці ГУР відбили побратимів із полону окупантів прямо на полі бою.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
РФ війна військова техніка окупанти втрати росіян ГУР
Українські бійці атакували позиції росіян на Курщині
15 травня 2025, 21:35
ЗСУ показали, як знищили російський ЗРК "Бук-М1"
15 травня 2025, 16:05
Прикордонники показали, як нищать окупантів на Харківщині
15 травня 2025, 09:43
Всі новини »
15 травня 2025
Запоріжжя і Херсон – як використають цю тему на можливих переговорах Росія і Україна
Країна-агресор завжди готова використати карту "своїх" міст в Україні для зриву будь-яких перемовин. Та чи використає?
13 травня 2025
"Повернути додому": Небезпечна місія евакуації полеглих героїв
Щодня, на передовій, українські воїни стоять на захисті нашої землі. Та війна – це не лише бої та перемоги, а й втрати. За кожним полеглим героєм стоїть не лише його подвиг, а й родина, яка чекає на м...
05 травня 2025
"Воджу їжу під обстрілами". Як керівники сіл ризикують життям заради земляків
Умови життя в багатьох прифронтових населених пунктах близькі до виживання. В результаті представникам місцевої влади доводиться постійно вирішувати критично важливі питання, а часом і ризикувати влас...
01 травня 2025
Довгоочікувана угода про копалини: що підписала Україна, навіщо це Трампу і як вона вплине на війну
Україна і Сполучені Штати Америки врешті-решт дійшли до точки підписання, але – підписання чого? І чим це обернеться для нашої економіки та національної безпеки
За тиждень у Харкові народилося понад 50 немовлят
16 травня 2025, 06:00
Закарпатський скарб: правоохоронці запобігли продажу унікальних кельтських артефактів
16 травня 2025, 05:05
Трагедія на Буковині: з колодязя дістали тіло людини
16 травня 2025, 04:10
Гурт Ziferblat розповів, чим здивує на фіналі Євробачення 2025
16 травня 2025, 03:50
У Відні пройшов показ фільму про Україну, який робила дніпровська документалістка
16 травня 2025, 03:20
У Базелі відбувся другий півфінал Євробачення: хто вийшов у фінал
16 травня 2025, 02:50
На Хмельниччині зіткнулися легковик і мотоблок: загинув водій
16 травня 2025, 01:35
В Україні змінились ціни на ранню капусту: чому фермери змушені "скидати"
16 травня 2025, 00:50
Хотів уникнути покарання: на Дніпропетровщині чоловік, який проходить по справі за дитяче порно, дав хабар слідчій
15 травня 2025, 23:55
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Запоріжжя і Херсон – як використають цю тему на можливих переговорах Росія і Україна
"Повернути додому": Небезпечна місія евакуації полеглих героїв
Всі публікації »
Олександр Коваленко
Вадим Денисенко
Ганна Маляр
Всі блоги »