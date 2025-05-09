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09 травня 2025, 06:15

ЗСУ озброїли модифікованими помповими рушницями

09 травня 2025, 06:15
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фото: Міністерство оборони України
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Міністерство оборони кодифікувало та допустило до використання у підрозділах ЗСУ три модифікації гладкоствольних помпових рушниць вітчизняного виробництва

Про це передає RegioNews із посиланням на Міністерство оборони України.

Зазначається, що вітчизняні помпові рушниці 12 калібру призначені для виконання широкого спектра тактичних завдань. Вони використовують патрони із довжиною гільзи 76 міліметрів, які можуть споряджатися кулями чи дробом.

"Зброя вирізняється ефективністю, зокрема у ближньому бою, простотою в експлуатації та надійністю. Такі стволи дуже доречні для піхотинців (як допоміжна зброя) у бою в щільній міській забудові чи вузькому окопі", — йдеться в повідомленні оборонного відомства.

Крім того, на полі бою помпові рушниці також демонструють ефективність як засіб протидії ворожим дронам-камікадзе. Споряджена набоями з дробом рушниця активно застосовується для знищення БпЛА на малій відстані, особливо під час їхнього заходу на ціль.

"Українські помповики компактні, оснащені рейками Пікатінні для монтування допоміжного приладдя: ручок перенесення вогню, коліматорних прицілів, ліхтарів, лазерних цілевказівників тощо. Компактність зброї забезпечується складними або телескопічними прикладами, які регулюються під анатомічні параметри стрільця", — додали в Міноборони.

Нагадаємо, українські зброярі створили для ЗСУ новий автоматичний гранатомет AGL-53 калібру 40 мм.

Раніше Міноборони кодифікувало та допустило до використання у підрозділах ЗСУ сім зразків стрілецького озброєння і гранатометів виробництва західних збройових компаній.

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