Українські зброярі створили для ЗСУ новий автоматичний гранатомет

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Міністерство оборони кодифікувало та допустило до використання у підрозділах ЗСУ автоматичний гранатомет AGL-53 калібру 40 мм вітчизняного виробництва

Про це передає RegioNews із посиланням на Міністерство оборони України.

Зазначається, що цей гранатомет можна встановлювати на бойових машинах або легкому всюдихідному транспорті. Зі спеціальною триногою він стає груповою піхотною зброєю.

Новий зразок гранатомета використовує стандартні для систем армій країн НАТО боєприпаси типорозміру 40х53 мм.

"Український гранатомет AGL-53 вирізняється кращою точністю ведення вогню і дальністю стрільби у порівнянні із радянським аналогом — станковим автоматичним гранатометом АГС-17 калібру 30 мм. А також загальною ергономічністю та надійністю конструкції", — йдеться в повідомленні оборонного відомства.

Нагадаємо, раніше Міноборони кодифікувало та допустило до використання у підрозділах ЗСУ сім зразків стрілецького озброєння і гранатометів виробництва західних збройових компаній.